Скончалась первая ведущая КВН Светлана Жильцова

В 1993 году она завершила карьеру на телевидении, сосредоточившись на педагогической деятельности

Скончалась советская и российская телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Ее имя навсегда вписано в историю отечественного телевидения — прежде всего как первой ведущей КВН в дуэте с Альбертом Аксельродом, напомнил Первый канал.

Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Первым телевизионным опытом стала работа в совместном проекте советского и канадского ТВ — фильме о звездах эстрады СССР.



За годы работы на экране Жильцова вела множество популярных передач, ставших частью культурного кода нескольких поколений. В ее портфолио — детские программы «Веселые нотки» и «Будильник», вечерняя сказка «Спокойной ночи, малыши!», тележурнал «Пионер». В 1976—1979 годах она была ведущей фестиваля «Песня года», а также участвовала в таких знаковых передачах, как «Утренняя почта», «Огонек» и «По вашим письмам».

В 1986 году, когда КВН возродили после длительного перерыва, Светлану Жильцову пригласили вернуться в программу, но она приняла решение отказаться от этого предложения. В 1993 году она завершила карьеру на телевидении, сосредоточившись на педагогической деятельности. Жильцова преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

Рената Валеева