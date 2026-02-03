В Актанышском районе собрали 151 тыс. тонн зерна и 33 тыс. тонн масличных культур

Валовая продукция сельского хозяйства составила 8,6 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В Актанышском районе Татарстана собрали 151 тысячу тонн зерновых и зернобобовых культур и 33 тысячи тонн масличных культур. Об этом стало известно на отчетном заседании Совета Актанышского района, которое провел глава района Ленар Зарипов.

Валовая продукция сельского хозяйства составила 8,6 млрд рублей, произведено 86 576 тонн молока, а надой на одну корову достиг 8 264 кг. В отрасли занято 1 605 человек, а на закупку новой техники и оборудования было потрачено 485 млн рублей.

Присутствовавший на заседании министр сельского хозяйства Марат Зяббаров сообщил, что Татарстан демонстрирует выдающиеся результаты в аграрной сфере, впервые превысив отметку в 400 млрд рублей произведенной продукции и войдя в пятерку лидеров среди субъектов России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Зяббаров сообщил, что ситуация с закупочными ценами на молоко остается неопределенной. На данный момент средняя цена за килограмм сырого молока — 32 рубля (годом ранее — более 35 рублей). Проблема низких закупочных цен привлекла внимание федеральных органов власти.



Рената Валеева