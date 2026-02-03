Миронов вновь выступил за отмену моратория на смертную казнь для террористов и педофилов

В 1990-х годах его ввели по требованию западных партнеров из Совета Европы

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости восстановления смертной казни в России для террористов и педофилов. В интервью ТАСС он подчеркнул, что «никаких правовых и моральных оснований для сохранения моратория на нее нет» и что за совершенные преступления таким лицам «не должно быть места на этом свете».

Миронов напомнил, что мораторий на смертную казнь действует в России с 1990‑х годов — его ввели в том числе по требованию западных партнеров из Совета Европы. При этом политик указал: с 2022 года Россия не является членом Совета Европы, что, по его мнению, делает мораторий неактуальным. Еще в июне 2025 года Миронов направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория, аргументируя это участившимися случаями терроризма и новыми угрозами нацбезопасности.

Позиция Миронова находит поддержку у ряда других политиков. Например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно выступал с призывами вернуть смертную казнь. В марте 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», он заявил на пленарном заседании Госдумы, что мораторий, введенный в 1996 году в связи со вступлением России в Совет Европы, «должен быть прерван». Слуцкий считает, что для террористов «не может быть иной меры наказания, кроме как смертная казнь». Ранее, в апреле 2023 года, после убийства военкора Владлена Татарского, он также призывал отменить мораторий, связав это с терактом в Санкт‑Петербурге.

В то же время существуют и иные точки зрения. Так, депутат Крашенинников отмечал, что наличие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что позиция Владимира Путина по мораторию на смертную казнь остается неизменной.



Рената Валеева