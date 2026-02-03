В Казани временно перекрывают улицы для ускоренной уборки снега
Метод успешно протестирован на улице Жуковского, планируется расширение на другие участки города
В Казани для ускоренной уборки снега начнут временно перекрывать отдельные улицы.
Решение принято после успешного эксперимента на улице Жуковского, где временные перекрытия показали эффективность в оперативной очистке проезжей части. Метод планируют применять на других участках города для повышения скорости и качества уборочных работ.
Ранее «Реальное время» писало, что с улиц Казани с начала зимы вывезли более 593 тыс. тонн снега.
