Управление Роспотребнадзора контролирует «первые кассовые чеки» с марта 2025 года

Проанализировано 10 775 чеков, выявлены нарушения у 638 хозяйствующих субъектов

Фото: Реальное время

С 1 марта 2025 года Управление Роспотребнадзора проводит контроль за соблюдением обязанности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подавать уведомление о начале деятельности в ведомство. Для этого анализируется информация из Федеральной налоговой службы о месте установки контрольно-кассовой техники и дате формирования первого кассового чека.

За 2025 год поступило и обработано 10 775 первых кассовых чеков. Выявлено 638 лиц, начавших деятельность без уведомления. По всем выявленным случаям проведены контрольные мероприятия в виде инспекционных визитов, по итогам которых зафиксированы нарушения и составлены протоколы об административных правонарушениях.

Судами Татарстана хозяйствующим субъектам назначены штрафы на общую сумму 1 241 500 рублей, а в отношении 134 лиц вынесены предупреждения.

Ранее «Реальное время» писало, что новые налоги для самозанятых вводиться не будут до 2028 года.



Ариана Ранцева