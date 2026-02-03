«Ростех» показал, как готовят Ми-34М1 на «казанском моторе» к выставке NAIS 2026

Вертолет предназначен для пассажирских перевозок, мониторинга и летного обучения

«Ростех» показал, как Ми-34М1 на «казанском моторе» готовят к выставке NAIS 2026.

На выставку NAIS 2026 в Москве прибыл вертолет холдинга «Вертолеты России». Машина предназначена для перевозки пассажиров, мониторинга и летного обучения, занимая нишу, ранее представленную только зарубежными моделями, которые больше не поставляются в Россию из-за санкций.

Ми-34М1 оснащен сертифицированным двигателем ВК-650В производства ОДК. Впереди сертификационные испытания вертолета и организация его серийного выпуска.

В «Ростехе» подчеркивают: Ми‑34М1 закрывает востребованную нишу, где ранее были представлены преимущественно иностранные модели.

Ариана Ранцева