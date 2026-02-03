В декабре 2025 года кредитование компаний выросло на 0,5%

Годовой прирост составил 11,8%, ипотека населения увеличилась на 2,4%, портфель потребкредитов сокращается

В декабре 2025 года кредитование компаний с учетом облигаций увеличилось на 0,5% после роста на 1,9% в ноябре. Замедление связано с окончанием года: исполнители госконтрактов получают оплату и меньше нуждаются в финансировании. За 2025 год общий рост составил 11,8% после 18,1% в 2024 году, сообщила пресс-служба Центробанка.

Ипотечная задолженность населения в декабре выросла на 2,4%, в основном за счет высокого спроса на «Семейную ипотеку». Годовой прирост составил 9,0%, что немного ниже показателя 2024 года (10,9%). Портфель потребительских кредитов продолжил сокращаться: в декабре снижение составило 0,7%, а за год — 4,6% после роста на 11,3% в 2024 году.

Средства населения в банках в декабре увеличились на 5,6%, что связано с авансированием январских социальных выплат и выплатой годовых бонусов. Годовой прирост достиг 16,2% против 27,7% в 2024 году. Средства юридических лиц за декабрь выросли на 0,7%, а годовой прирост составил 7,7% после 12,9% в 2024 году, отчасти из-за снижения экспортных доходов.

Чистая прибыль банков в декабре сократилась на 55%, до 176 млрд рублей, из-за роста отчислений в резервы и увеличения операционных расходов. За 2025 год сектор заработал 3,5 трлн рублей, из которых 1,8 трлн рублей направлено на пополнение капитала, остальное распределяется в виде дивидендов, в том числе в бюджет.

Ариана Ранцева