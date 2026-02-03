Почти 40% россиян приобретают машину впервые
Доля новичков выросла на 6 п. п., большинство покупателей меняют старый автомобиль, но редко остаются верны марке
Почти 40% покупателей автомобилей в России приобретают машину впервые. По сравнению с первым полугодием доля новичков выросла на 6 процентных пунктов, следует из исследования РОМИР САППА за второе полугодие 2025 года.
Более половины автолюбителей (53%) меняют старый автомобиль на новый, однако лишь 11% остаются верны прежней марке.
Исследование также выявило различия в принятии решений по выбору машины. Среди мужчин 70% принимают решение самостоятельно, тогда как среди женщин самостоятельный выбор делают 53%, остальные учитывают мнение окружающих.
Ранее «Реальное время» писало, что предложение премиальных авто в России выросло на 70%.
