Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины

Он отправится в Киев по приглашению Владимира Зеленского для обсуждения организационных вопросов предстоящей конференции

В Польше анонсировали проведение масштабной международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне в городе Гданьске. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании своего кабинета министров.

На этой неделе Туск отправится в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского для обсуждения организационных вопросов предстоящей конференции. В составе польской делегации будет министр финансов и экономики Анджей Доманьский, который вместе со своей командой занимается подготовкой мероприятия.

Туск подчеркнул, что окончание конфликта на Украине открывает широкие возможности для реализации масштабного плана по восстановлению страны, который потребует значительных инвестиций. Польша намерена активно участвовать в этом процессе и организовать международную конференцию, которая привлечет представителей различных компаний, предпринимателей и политических лидеров со всего мира.

Реальное время / realnoevremya.ru

Польский премьер отметил, что успешное восстановление Украины станет важным фактором для стабильности и безопасности в регионе, а также создаст новые возможности для экономического сотрудничества и инвестиций. Ожидается, что на конференции будут обсуждаться конкретные шаги и механизмы реализации проектов по восстановлению, а также привлечение финансовых ресурсов для их осуществления.

Ранее Генштаб Польши представил новую военную доктрину, в которой сделан акцент на возможности поражения целей на территории России с дальнего расстояния. Документ подготовлен в ответ на критику о недостаточной готовности польской армии к современным типам вооруженных конфликтов.

Рената Валеева