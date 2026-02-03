Эксперт Ромашкин объяснил, почему россияне стали меньше летать на самолетах

Альтернативным транспортом для путешественников становятся автомобили и поезда

Последние два года доля туристов, путешествующих по воздуху, снижается, люди все чаще пересаживаются на поезда и автомобили. Причин для смены транспорта для путешествий две: дороговизна поездки и ненадежность авиасообщений, сообщил «Реальному времени» вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

— Сейчас, например, средняя стоимость перелета из Москвы в Сочи составляет около 20 тыс. рублей на человека в зависимости от того, когда вы летите. Цены на перелет из Казани в Сочи тоже высокие: не меньше 20 тыс. И, помимо этого, люди еще подвисают в аэропортах. По последним данным, с задержками рейсов столкнулись 4,5 млн пассажиров. Это очень много. Учитывая упомянутые два фактора, мы ожидаем дальнейшего увеличения доли авто— и ж/д туристов, — поделился с изданием вице-президент АТОР.

Также на рост доли туристов, которые путешествуют на машинах и поездах, влияет развитие трасс и увеличение количества скоростных поездов на путях между городами (например, «Сапсан»).

При этом вариант передвижения самолетом останется востребован для рабочих поездок, поскольку деловым туристам перелет оплачивает работодатель, обратил внимание эксперт.

— И в основном все города, куда открывают или увеличивают количество прямых рейсов, являются крупными деловыми центрами, особенно Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, — резюмировал вице-президент АТОР.

Никита Егоров