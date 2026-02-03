Смертность от рака в первый год после постановки диагноза снизилась на 25%
Достижение такого результата стало возможным благодаря реализации федерального проекта, считает замминистра здравоохранения России Евгений Камкин
В России зафиксирован значительный прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями. Замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что смертность от рака в первый год после постановки диагноза за 2025 год снизилась практически на четверть.
Достижение такого результата стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Камкин подчеркнул, что снижение одногодичной летальности пациентов является важным интегральным показателем, отражающим эффективность всей системы оказания онкологической помощи в стране, пишет ТАСС.
Кроме того, по словам заместителя министра, на 7,3% увеличилась доля лиц, живущих пять лет и более после постановки диагноза.
Также Камкин отметил положительную динамику в выявлении рака на ранних стадиях. За последний год количество таких случаев увеличилось на 5,5%, что напрямую влияет на успешность лечения и прогноз для пациентов. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют проходить регулярные обследования.
Напомним, Татарстан получит 288 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями. Большая часть средств — 210,4 млн рублей — поступит из федерального бюджета. Еще 77,8 млн рублей выделит республиканский бюджет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».