Смертность от рака в первый год после постановки диагноза снизилась на 25%

Фото: © Валентин Егоршин/ ТАСС

В России зафиксирован значительный прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями. Замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что смертность от рака в первый год после постановки диагноза за 2025 год снизилась практически на четверть.

Достижение такого результата стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Камкин подчеркнул, что снижение одногодичной летальности пациентов является важным интегральным показателем, отражающим эффективность всей системы оказания онкологической помощи в стране, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам заместителя министра, на 7,3% увеличилась доля лиц, живущих пять лет и более после постановки диагноза.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также Камкин отметил положительную динамику в выявлении рака на ранних стадиях. За последний год количество таких случаев увеличилось на 5,5%, что напрямую влияет на успешность лечения и прогноз для пациентов. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют проходить регулярные обследования.



Напомним, Татарстан получит 288 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями. Большая часть средств — 210,4 млн рублей — поступит из федерального бюджета. Еще 77,8 млн рублей выделит республиканский бюджет.

Рената Валеева