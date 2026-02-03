Татарстан может стать регионом, где протестируют цементобетонное покрытие на дорогах

Каждый километр цементобетонной дороги за все время эксплуатации обойдется на 17,73% дешевле, чем аналогичный участок с асфальтобетонным покрытием

Фото: Динар Фатыхов

Недавно специалисты обсудили преимущества цементобетонных покрытий на дорогах. Центральным направлением дискуссий стала оценка долговечности и экономических преимуществ цементобетонных дорог перед традиционными асфальтовыми покрытиями.

Согласно исследованию, проведенному Леонидом Соловьевым из «ЦЕМРОСа» и «СОЮЗЦЕМЕНТа», цементобетонные дороги служат дольше и требуют меньше ремонта, обеспечивая значительную экономию на протяжении жизненного цикла объекта. Анализ, выполненный специалистами Финансового университета при правительстве России, показал, что каждый километр цементобетонной дороги за все время эксплуатации обойдется на 17,73% дешевле, чем аналогичный участок с асфальтобетонным покрытием. Экономия составляет порядка 105 млн рублей на километр.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме финансовой выгоды, использование цементобетона обещает дополнительные экономические эффекты: снижение расхода топлива грузовых автомобилей примерно на 5%, уменьшение транспортных расходов на 18% и увеличение спроса на производство цемента.

Выделены ключевые участки федеральных трасс, где планируется провести экспериментальные испытания цементобетонных конструкций. Среди них — участки автомобильной дороги М-4 «Дон» в Ростовской области и Краснодарском крае, почти 80 км М-7 «Волга» в Татарстане и 65 км в Башкортостане, а также фрагмент федеральной трассы М-5 «Урал» в Мордовии.

В России хотят расширить полномочия регионов при финансировании дорожных работ: теперь субъекты смогут вкладывать собственные средства в проекты ГК «Автодор», включая платные магистрали. Первым испытанием нового механизма может стать развязка трассы М-12 «Восток» в Подмосковье. Готов ли бюджет Татарстана софинансировать федеральный асфальт и каким еще регионам «развяжут руки» новые правила — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова