В Татарстане задерживаются пассажирские поезда из-за остановки грузовых составов

11:47, 03.02.2026

Техническая неисправность на перегоне Шумерля — Вурнары привела к сбоям в движении поездов из Москвы

Фото: предоставлено пресс-службой ГЖД

Задержки пассажирских поездов зафиксированы в Татарстане из-за остановки грузовых составов на Горьковской железной дороге, сообщил Оперштаб Татарстана в своем телеграм-канале.

Как сообщили железнодорожники, сегодня на перегоне Шумерля — Вурнары в Чувашии по технической причине были остановлены три грузовых поезда. В результате движение пассажирских составов, следующих через Владимирскую область и Республику Татарстан, было ограничено.

Задерживаются поезда №58 Москва — Йошкар-Ола, №128 Москва — Казань, №54 Москва — Чебоксары и №2 Москва — Казань. Возможны изменения в расписании.

Ариана Ранцева

