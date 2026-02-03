В Татарстане задерживаются пассажирские поезда из-за остановки грузовых составов

Техническая неисправность на перегоне Шумерля — Вурнары привела к сбоям в движении поездов из Москвы

Задержки пассажирских поездов зафиксированы в Татарстане из-за остановки грузовых составов на Горьковской железной дороге, сообщил Оперштаб Татарстана в своем телеграм-канале.

Как сообщили железнодорожники, сегодня на перегоне Шумерля — Вурнары в Чувашии по технической причине были остановлены три грузовых поезда. В результате движение пассажирских составов, следующих через Владимирскую область и Республику Татарстан, было ограничено.

Задерживаются поезда №58 Москва — Йошкар-Ола, №128 Москва — Казань, №54 Москва — Чебоксары и №2 Москва — Казань. Возможны изменения в расписании.

Ариана Ранцева