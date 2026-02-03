Татарстан стремится активно участвовать в крупных транспортных проектах

Росавтодор в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что новый законопроект расширит возможность региона в развитии скоростных дорог

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России хочет расширить полномочия субъектов Федерации, предложив регионам инвестировать в строительство и содержание платных магистралей, возводимых госкомпанией «Автодор». Недавно премьер-министр Михаил Мишустин представил поправки в закон «Об автомобильных дорогах».

Росавтодор в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что новый законопроект расширит возможность региона в развитии скоростных дорог. Известно, что наибольшую активность проявляют Татарстан и Ростовская область.

В 2026 году «Автодор» продолжит ряд крупных проектов: строительство обхода Тюмени (участок М‑12 «Восток»), организацию транспортной развязки в Московской области на пересечении М‑12 с А‑107 и М‑7 «Волга». На трассе М‑4 «Дон» в Ростовской области расширят 90 км дороги и возведут четыре путепровода, а на М‑5 «Урал» в Челябинской области увеличат число полос и построят обход города Сима.



Но готов ли бюджет Татарстана софинансировать федеральный асфальт и каким еще регионам «развяжут руки» новые правила — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова