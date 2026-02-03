Подросток нанес ножевые ранения педагогу колледжа во Франции

Причиной агрессии стал конфликт между учеником и педагогом

На юге Франции в колледже «Гишар» 14‑летний учащийся напал с ножом на преподавательницу изобразительного искусства. Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в местной полиции, 60‑летняя учительница получила множественные ножевые ранения — в том числе в область живота и другие части тела. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где медики ведут борьбу за ее жизнь.

Правоохранительные органы задержали нападавшего непосредственно на месте происшествия, его доставили в полицейский участок. По предварительной версии, причиной агрессии стал конфликт между учеником и педагогом, возникший из‑за замечаний, которые учительница делала в адрес учащегося.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Реакцию на происшествие выразил министр образования Франции Эдуар Жеффре. Он заявил о полной поддержке пострадавшей учительницы и ее семьи, а также сообщил о своем намерении лично выехать в колледж «Гишар», чтобы на месте изучить все обстоятельства случившегося.

Сегодня, 3 февраля, в школе №4 города Кодинска (Красноярский край) 14‑летняя ученица седьмого класса вступила в конфликт с педагогом. По имеющимся данным, девочка попыталась напасть на учителя, однако одноклассники смогли предотвратить атаку. Впоследствии школьница нанесла ножевое ранение своей сверстнице. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь, после осмотра девочку отпустили домой. По итогам происшествия следственные органы возбудили два уголовных дела.



Рената Валеева