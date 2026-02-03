Татарстанский Комитет «Халяль» получил международную аккредитацию EIAC

Сертификат подтверждает соответствие процедур сертификации международным стандартам и открывает экспортные возможности для бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил международную аккредитацию EIAC, подтверждающую соответствие процедур сертификации международным стандартам «Халяль». Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль».

Аккредитация была вручена председателю комитета Аббясу хазрату Шляпошникову в Дубае генеральным директором EIAC Аминой Ахмед Мохаммед во время участия делегации Татарстана в выставке Gulfood 2026.

Получение сертификата открывает бизнесу возможности экспорта продукции в страны с высокими требованиями к халяль-продуктам, в частности в ОАЭ. Для потребителей это гарантия, что продукция проверена по международным критериям.

Ранее «Реальное время» писало, что спрос на халяльные продукты из Татарстана в ОАЭ вырос на 32%.

Ариана Ранцева