Татарстанский Комитет «Халяль» получил международную аккредитацию EIAC
Сертификат подтверждает соответствие процедур сертификации международным стандартам и открывает экспортные возможности для бизнеса
Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил международную аккредитацию EIAC, подтверждающую соответствие процедур сертификации международным стандартам «Халяль». Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль».
Аккредитация была вручена председателю комитета Аббясу хазрату Шляпошникову в Дубае генеральным директором EIAC Аминой Ахмед Мохаммед во время участия делегации Татарстана в выставке Gulfood 2026.
Получение сертификата открывает бизнесу возможности экспорта продукции в страны с высокими требованиями к халяль-продуктам, в частности в ОАЭ. Для потребителей это гарантия, что продукция проверена по международным критериям.
Ранее «Реальное время» писало, что спрос на халяльные продукты из Татарстана в ОАЭ вырос на 32%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».