В Казанской агломерации в 2026 году отремонтируют более 14 км дорог

В Казани в нормативное состояние приведут 14 объектов общей длиной 7,6 км

Фото: Реальное время

В 2026 году в Казанской агломерации пройдет масштабный ремонт дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По данным пресс‑службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, планируется привести в порядок 19 объектов общей протяженностью свыше 14 км. Из них более 6,8 км составят региональные дороги, более 7,6 км — местные, сообщили в Миндортрансе РТ.

На региональном уровне капремонт затронет несколько ключевых участков. В Высокогорском районе обновят дорогу «Каменка — Дубъязы — Большая Атня» — Шуман — Олуяз. В Зеленодольском районе работы пройдут на трассе «Нижние Вязовые — станция Албаба» — Большие Ширданы. В Лаишевском районе отремонтируют два участка: Столбище — Атабаево — Карадули и «Казань — Оренбург» — Бима. В Пестречинском районе преобразования коснутся отрезка «Казань — Шемордан» — Аркатово.

В самой Казани в нормативное состояние приведут 14 объектов общей длиной 7,6 км. Ремонт охватит сразу несколько районов города:

в Приволжском — улицу Хусаина Мавлютова (от улицы Танковой до улицы Гарифьянова);

в Авиастроительном — улицу Ленинградскую (от улицы Айдарова до улицы Побежимова) и улицу Максимова (от улицы Челюскина до улицы Ленинградской);

в Кировском и Московском — улицы Маршрутную, Можайского, Александра Пархоменко, Галимджана Баруди (от улицы Серова до улицы Батыршина) и Гудованцева (от Тэцевской улицы до Беломорской);

в Советском — улицы Натана Рахлина, Минскую (от улицы Юлиуса Фучика до улицы Ноксинский Спуск), Академика Завойского (от улицы Юлиуса Фучика до проспекта Победы), Трудовую (от Мамадышского тракта до Октябрьской улицы) в жилом массиве Большие Клыки, Октябрьскую в том же массиве, а также тротуары по Мамадышскому тракту (от улицы Дорожной в жилом массиве Малые Клыки до проспекта Победы).

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин подчеркнул, что в результате реализации проекта доля дорог Казанской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь 85,19%.

Напомним, Татарстан может стать регионом, где протестируют цементобетонное покрытие на дорогах. Каждый километр такой дороги за все время эксплуатации обойдется на 17,73% дешевле, чем аналогичный участок с асфальтобетонным покрытием. Экономия составляет порядка 105 млн рублей на километр.

Рената Валеева