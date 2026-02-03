Минтруд Татарстана потратит почти 6 млн рублей на празднование 8 Марта

Соответствующий тендер опубликован на сайте «Госзакупки»

Фото: Динар Фатыхов

Министерство труда и социальной защиты Татарстана объявило тендер на организацию празднования Международного женского дня 8 Марта. Согласно документам, опубликованным на сайте «Госзакупки», на эти цели планируется потратить почти 6 млн рублей.

В рамках тендера подрядчик должен будет оказать ряд услуг, включая организацию и осуществление перевозки участников мероприятия, а также медицинское сопровождение специальной бригадой скорой медицинской помощи. В состав бригады войдет специализированный врачебный персонал, который будет обеспечен специальным автотранспортом.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит организация завтрака и обеда для участников торжественного мероприятия. Для этого необходимо предоставить помещение, которое находится в собственности или в пользовании исполнителя, включая аренду. Также требуется поставка букетов цветов для награждаемых и оформление цветочных композиций на столах.

Контракт рассчитан на период с момента его заключения и до 31 марта 2026 года. Точная дата и время проведения мероприятия будут указаны в заявке заказчика.

Рената Валеева