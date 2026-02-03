В пресс-службе казанского аэропорта объяснили, какие рейсы являются сезонными

Так, период выполнения рейсов в Тегеран — с 14 июля по 4 августа

Фото: Максим Платонов

Рейс из Казани в Даламан является сезонным и выполняется в период с 30 апреля по 29 октября. Также в определенные промежутки времени выполняются рейсы в Бохтар и Тегеран, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы казанского аэропорта Адель Гатауллин.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что из Международного аэропорта Казань стартовали перелеты в Тегеран, Бохтар, а также Даламан. Однако на порталах aviasales и «Яндекса Путешествия» прямые рейсы из Казани на эти направления не были найдены.

— Из Казани в Бухтар в 2025 году самолеты летали в период с 3 сентября по 22 октября. Рейсы выполняла авиакомпания «Северный Ветер». Период выполнения рейсов в Тегеран — с 14 июля по 4 августа, их выполняет авиакомпания Mahan Air. Рейсы из аэропорта Казани в Гоа выполнялись в 2024 и 2025 годах. На данный момент они не выполняются. Гоа — это чартерное направление выполняется по заказу туроператоров. Наличие рейса зависит от планов туроператоров, — прокомментировал изданию Гатауллин.

Подробнее о том, почему россияне все меньше летают в города нашей страны самолетами, какие направления популярны среди туристов, на какие критерии смотрят путешественники при выборе туров и у каких людей авиасообщения остаются востребованными, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров