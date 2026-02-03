Предложение премиальных авто в России выросло на 70%

К январю 2026 года сегмент машин дороже 7 млн рублей заметно расширился

Предложение новых автомобилей премиального сегмента в России заметно выросло за последние три месяца. По данным «Авто.ру», к концу января 2026 года количество машин стоимостью свыше 7 млн рублей в наличии у дилеров увеличилось на 70% по сравнению с октябрем 2025 года, сообщила «Реальному времени» пресс-служба «Авто.ру».

При этом общее число объявлений о продаже новых автомобилей выросло лишь на 8%. Доля китайских брендов в премиальном сегменте за этот период увеличилась с 2 до 11%.

Как отмечают аналитики, с ноября 2025 года по конец января 2026 года пользовательский спрос на автомобили дороже 7 млн рублей вырос почти в три раза. В структуре рынка доля таких машин к январю поднялась с 7 до 9%, тогда как сегмент стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей сократился с 39,5 до 35,7%.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-5 субъектов России по продажам б/у машин.

Ариана Ранцева