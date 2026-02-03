Суд Татарстана обязал ООО «Башак» создать санитарно-защитную зону
Фермы на 1,2–2 тыс. голов в селах Новое и Старое Алимово должны получить проект СЗЗ в течение 11 месяцев
Актанышский районный суд Татарстана удовлетворил иск Роспотребнадзора о создании санитарно-защитной зоны для ферм ООО «Башак».
Во время проверки выявлены нарушения обязательных требований: фермы крупного рогатого скота на 1,2–2 тыс. голов, расположенные в селах Новое и Старое Алимово, не имели проекта санитарно-защитной зоны.
Суд обязал компанию в течение 11 месяцев разработать проект СЗЗ с обоснованием размеров и границ, утвердить его после получения санитарно-эпидемиологического заключения и направить сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
Решение суда № 2-541/2025 от 22 декабря 2025 года вступило в законную силу.
Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор приостановил действие 91 декларации на пищевую продукцию в Татарстане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».