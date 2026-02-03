Казань вошла в топ-30 городов по уровню дороговизны аптечной корзины

В январе продажи в аптеках сократились в среднем на 10,7%

Фото: Михаил Захаров

Казань показала стабильный уровень цен на потребительские товары аптечного рынка, войдя в топ-30 городов по стоимости потребительской корзины. По итогам января средняя цена корзины по 28 городам России составила 7 332 рубля, увеличившись на 0,95% по сравнению с декабрем. В Казани этот показатель достиг 7001,2 рубля, сказано в исследовании «Мегаптеки».

В январе продажи в аптеках сократились в среднем на 10,7% в денежном выражении и более чем на 11% в количественном. При этом цены на препараты показали незначительный рост на 0,9%, что объясняется завершением предновогодних акций и корректировкой цен после декабрьского пика.

Особенно заметно снижение спроса в категории «Простуда и грипп», где падение продаж достигло -35% в денежном и -32,4% в количественном выражении. Это подтверждает завершение активной фазы простудного сезона, начавшегося в декабре. Доля данной категории в общем объеме продаж сократилась, но все еще остается значительной — 12,15% в денежном и 18,92% в количественном выражении.



Исследование проводилось в 28 городах России.

Рената Валеева