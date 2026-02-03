В Елабуге усиливают меры безопасности после выявления бешенства
Власти обсудили дополнительные меры по вакцинации животных и обеспечению биобезопасности
В Елабуге прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с выявленным случаем бешенства. В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств, главы сельских поселений и представители сельхозпредприятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.
На заседании было подчеркнуто, что требуется усилить работу по чипированию и вакцинации домашних животных, а также по обустройству ограждений вокруг ферм. Отдельно отмечена необходимость недопущения самовыгула животных.
