Глава Башкортостана прокомментировал ситуацию в школе

Радий Хабиров сообщил о проверке действий охраны и работе с учениками

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал инцидент в школе, подчеркнув необходимость установить причины произошедшего. По его словам, важно понять, почему подросток совершил этот поступок.

Он уточнил, что автомат, который школьник принес с собой, был пластиковым и не мог быть обнаружен металлоискателем. При этом рамка среагировала на нож, находившийся у подростка. Однако, как отметил глава региона, из-за того что у большинства учащихся есть металлические предметы, сигнал металлоискателя не вызвал дополнительной проверки. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен отдельно.

В день происшествия школа была закрыта, занятия отменены. На следующий день во всех классах планируется провести собрания. Основной задачей, отметил Хабиров, является стабилизация обстановки и принятие взвешенных решений.



Ариана Ранцева