В Татарстане школы и детсады 4 февраля вернутся к очному обучению
Занятия в художественных, музыкальных и спортивных школах, домах культуры и клубах останутся дистанционными
4 февраля школы и детские сады вернутся к обычному очному режиму работы.
При этом занятия в художественных, спортивных, музыкальных школах и школах искусств, а также в домах культуры и подростковых клубах пройдут дистанционно.
Ранее «Реальное время» писало, что Минпросвещения рекомендовало провести весенние каникулы с 28 марта.
