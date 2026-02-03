Новости общества

В Татарстане школы и детсады 4 февраля вернутся к очному обучению

12:25, 03.02.2026

Занятия в художественных, музыкальных и спортивных школах, домах культуры и клубах останутся дистанционными

Фото: скриншот телеграм-канала "Администрация Альметьевска"

4 февраля школы и детские сады вернутся к обычному очному режиму работы.

При этом занятия в художественных, спортивных, музыкальных школах и школах искусств, а также в домах культуры и подростковых клубах пройдут дистанционно.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпросвещения рекомендовало провести весенние каникулы с 28 марта.

Ариана Ранцева

