Дональд Трамп призвал к закрытию The New York Times

Он обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года

Фото: Реальное время

Американский президент Дональд Трамп заявил, что закрытие газеты The New York Times стало бы «отличной новостью» для Соединенных Штатов. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что считает издание коррумпированным и беспринципным, выражая мнение, что газета служит интересам сторонников левой идеологии.

— Они писали обо мне только в негативном ключе во время последних выборов, и я одержал убедительную победу. У всех, кто в курсе, к ним нет ни капли доверия, это ничтожная газетенка самого низкого уровня, — указал Трамп.

Президент выразил надежду на то, что стремительно падающий тираж заставит издание закрыться. «Я с нетерпением жду, когда их стремительно падающий тираж заставит их наконец-то закрыться. Это будет отличная новость для Америки», — резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп подал иск на сумму в $15 млрд против The New York Times. В иске он обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, тогдашнего вице-президента Камалы Харрис, а также в клевете на него и его окружение.

The New York Times, основанная 18 сентября 1851 года как New-York Daily Times, имеет богатую историю. Ее учредили журналист и политик-республиканец Генри Джарвис Рэймонд и бывший банкир Джордж Джонс. С тех пор газета стала одним из ведущих изданий в мире, освещающим важнейшие события и формирующим общественное мнение.



Рената Валеева