Прокуратура утвердила обвинение по делу о разбое с криптовалютой в Казани

Семь участников организованной группы похитили активы на 3,2 млн рублей и имущество на 2,3 млн рублей

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей городов Жигулевска и Казани. Их обвиняют в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, 9 июля 2025 года обвиняемые под предлогом доставки девушки выманили блогера из квартиры, затем ворвались в жилище, применили насилие и потребовали пароль от телефона и мессенджера. Злоумышленники получили доступ к криптовалюте и цифровым активам потерпевшего на сумму более 3,2 млн рублей. Кроме того, были похищены часы на 2 млн рублей, 300 тыс. рублей наличными и другое имущество. Общий ущерб превысил 5,7 млн рублей.

В рамках следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 20 млн рублей. Дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении неустановленного организатора выделено в отдельное производство.



Ариана Ранцева