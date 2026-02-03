В Татарстане пройдет фестиваль «Ангелы в белых халатах»

Профориентационное мероприятие для школьников состоится с 7 по 13 февраля

Фото: Динар Фатыхов

С 7 по 13 февраля в Татарстане в четырнадцатый раз пройдет фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр — Ангелы в белых халатах». Мероприятие организуют Казанский государственный медицинский университет, Минздрав РТ, управление Роспотребнадзора по РТ и ГУП «Таттехмедфарм».

Фестиваль направлен на профориентацию школьников и знакомство с медицинскими и социальными профессиями на базе действующих учреждений здравоохранения.

7 февраля двери для участников откроют все центральные районные больницы Татарстана, а также ведущие медицинские и фармацевтические организации Казани. В этот же день впервые стартует профориентационный проект «Твои шаги в медицину». Его участники смогут получить дополнительные пять баллов при поступлении в медицинские вузы России на места в пределах целевой квоты.

Ранее «Реальное время» писало, что студенты из Индии, которые обучаются на медицинских факультетах в Татарстане, могли бы влиться в местную систему здравоохранения. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Реального времени» выразил генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д.

Ариана Ранцева