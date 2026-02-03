Новости общества

16:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российская делегация на переговорах в Абу‑Даби сохранит прежний состав

14:11, 03.02.2026

Встречи запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби

Российская делегация на переговорах в Абу‑Даби сохранит прежний состав
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу‑Даби не изменится. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о работе рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнет заседания завтра и продолжит их до четверга. По словам Пескова, делегацию вновь возглавит начальник ГУ Генштаба Вооруженных Сил России Игорь Костюков.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о датах следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта. Встречи запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также