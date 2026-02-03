Российская делегация на переговорах в Абу‑Даби сохранит прежний состав

Встречи запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу‑Даби не изменится. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о работе рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнет заседания завтра и продолжит их до четверга. По словам Пескова, делегацию вновь возглавит начальник ГУ Генштаба Вооруженных Сил России Игорь Костюков.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о датах следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта. Встречи запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби.

Наталья Жирнова