Хабиров допустил увольнение руководства гимназии в Уфе

Меры возможны при подтверждении буллинга в отношении напавшего школьника

Руководство гимназии в Уфе может быть уволено в случае подтверждения информации о буллинге в отношении школьника, напавшего на учебное заведение, пишет RT.

Отдельно будет дана оценка действиям сотрудников охраны, поскольку металлодетектор на входе среагировал на нож, который находился при девятикласснике, однако подростка не остановили. По словам главы региона, эти обстоятельства будут тщательно проверены.

Известно, что нападавший недавно перевелся в гимназию и жаловался на свое состояние, а также негативно высказывался об одноклассниках.

Инцидент произошел сегодня: ученик 9-го класса произвел выстрелы из страйкбольного автомата в учителя и трех учащихся. Пострадавших нет, подросток задержан.



