Температура на Кубе впервые в истории опустилась до 0 градусов

Предыдущий температурный минимум был зафиксирован в 1996 году

Фото: Реальное время

На Кубе зафиксирован исторический температурный минимум: впервые в истории температура опустилась до 0 градусов по Цельсию. Об этом сообщил Национальный институт метеорологии, отметив, что столь редкое явление было зарегистрировано на западе страны.

В 4 часа утра метеорологическая станция в Индио Атуэй, расположенном в провинции Матансас, зафиксировала минимальную температуру 0,1 градуса. К 7 часам утра температура стабилизировалась на отметке 0 градусов, что стало рекордным показателем для страны. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован в 1996 году на станции Баиноа, где столбик термометра опустился до 0,6 градуса.

Другие метеорологические станции на западе и в центральной части острова также сообщили о необычно низких температурах: 1,4 градуса и 5 градусов соответственно.

Метеорологи объясняют это явление воздействием очень холодных и сухих воздушных масс арктического происхождения. Сочетание экстремально холодного воздуха, низкой облачности и практически полного отсутствия ветра создало условия для столь значительного понижения температуры, особенно в ночные часы.

Рената Валеева