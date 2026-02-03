Татарстан может присоединиться к финансированию федеральных трасс

Одни эксперты считают это «грабежом» из-за отсутствия хороших дорог в селах, а другие — возможностью ускорить крупные проекты

Правительство России хочет расширить полномочия субъектов Федерации, предложив регионам инвестировать в строительство и содержание платных магистралей, возводимых госкомпанией «Автодор». Недавно премьер-министр Михаил Мишустин представил поправки в закон «Об автомобильных дорогах».



Бывший глава отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев назвал инициативу «грабежом», подчеркнув проблемы финансирования ремонта региональных дорог и отсутствие качественного покрытия в ряде сельских районов республики. Сейчас Татарстан продолжает стремиться к тому, чтобы достичь к 2030 году главного показателя нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — 60% нормативного состояния дорог регионального значения. Сейчас он достигает 52,3%.

Тем не менее в Минтрансе РТ «Реальному времени» ответили, что участие региона в новой программе позволит ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов. Так, Татарстан сможет внести фиксированный взнос на создание современной скоростной трассы, а последующие расходы возьмет на себя федеральный центр.

