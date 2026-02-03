На Солнце произошла мощная вспышка класса X — это четвертое событие такой силы в 2026 году

Накануне активная область на Солнце за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила личный рекорд по числу сильных вспышек

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

На Солнце зафиксирована вспышка наивысшего класса X — это четвертое событие подобной силы в 2026 году. По данным Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), балл события составил X1.5, а пик пришелся на 17:08 мск.

Накануне активная область на Солнце за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила личный рекорд по числу сильных вспышек (классов M и X) за 24 часа. За период, отсчитываемый по московскому времени, произошло 18 таких событий, а по всемирному времени — 19. Это второй показатель за последнее десятилетие, первое место по‑прежнему удерживает 29 декабря 2024 года, когда было зафиксировано 23 события.

Хотя на графиках заметны признаки спада активности, специалисты считают, что это вряд ли свидетельствует о затухании процесса. Скорее всего, увеличение размеров активного центра привело к появлению внутренних «резервуаров» для накопления энергии — и необходимость в частых вспышках (при отсутствии буфера для хранения энергии) снизилась.

Для понимания контекста стоит напомнить, что солнечный цикл в среднем длится около 11 лет. Он начинается с минимума активности (почти без солнечных пятен), затем число пятен растет, достигая пика, который сопровождается вспышками и выбросами солнечного вещества. После этого активность снова снижается. Максимум 25‑го солнечного цикла был пройден в июне 2025 года, и сейчас, по оценкам ученых, солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая, предположительно, завершится лишь около 2030 года. Следующий пик солнечной активности ожидается в 2034—2036 годах и, по предварительным подсчетам, будет сильнее текущего.

Рената Валеева