Макрон анонсировал подготовку к возможному диалогу с Путиным

Подготовка к потенциальной встрече ведется на техническом уровне

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о подготовке к возможному разговору с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает телеканал TF1, французский лидер обсуждал этот вопрос с журналистами во время визита на сельскохозяйственную ферму в департаменте Верхняя Сона.

Макрон подчеркнул, что подготовка к потенциальной встрече ведется на техническом уровне, в открытом режиме, при этом учитываются мнения президента Украины Владимира Зеленского и основных европейских партнеров Франции.

Стоит отметить, что еще в начале января Макрон заявлял о намерении возобновить диалог с российским лидером. В интервью телеканалу France 2 он сообщил, что работа по организации этого контакта ведется активно и планируется в ближайшие недели.

Примечательно, что в декабре прошлого года Макрон уже высказывался о пользе возобновления диалога с Путиным, отмечая важность такого шага для Европы. Последний телефонный разговор между лидерами состоялся 1 июля того же года, став первой за три года беседой между главами государств.



Рената Валеева