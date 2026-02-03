Павел Дуров назвал Францию несвободной страной после обысков в офисах X

Они связаны с расследованием, начатым год назад против компании Илона Маска

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров резко высказался о свободе слова во Франции, назвав эту страну несвободной в своем блоге в соцсети X. Такое заявление он сделал в ответ на недавние обыски, проведенные прокуратурой Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью, в офисах социальной сети X.

В своем посте Дуров отметил, что Франция — единственная страна в мире, где социальные платформы, предоставляющие пользователям хоть какую-то степень свободы, подвергаются уголовному преследованию. В качестве примера он назвал Telegram, X и TikTok.

Стоит отметить, что обыски в офисах X во Франции связаны с расследованием, начатым год назад против компании Илона Маска. Французская прокуратура утверждает, что социальная сеть находится под следствием не только во Франции, но и в ряде других стран Европы, а также в Индии и Малайзии. В официальном заявлении прокуратура сообщила, что больше не будет вести свои аккаунты в этой социальной сети.

Напомним, Дурова задержали во Франции в конце августа 2024 года. Изначально судебные меры запрещали ему выезд из страны и обязывали дважды в неделю отмечаться в полиции Ниццы. В марте 2025 года ему в порядке исключения разрешили поездку в Дубай на несколько недель. Однако позже, в мае, власти отказали ему в выезде в США для встречи с инвесторами и в Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.



Рената Валеева