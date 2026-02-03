В Татарстане закрыли участок трассы М-5 «Урал» для автобусов и грузовиков

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане ввели временное ограничение движения на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. С 15:40 мск 3 февраля запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на отрезке трассы с 1194-го км (граница с Самарской областью) до 1364-го км (населенный пункт Старые Богады). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром, низовой метелью и обильным снегопадом, что существенно ухудшило видимость на дороге. Ориентировочно движение будет восстановлено в 07:00 мск 4 февраля, однако время может измениться в зависимости от продолжения или окончания непогоды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент заторов на федеральных автодорогах Татарстана не наблюдается.

Накануне произошло подобное закрытие на участке с 1194-го по 1363-й километр.

Рената Валеева