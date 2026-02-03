Комитет Татарстана поддержал включение «Дома Гуревича» в реестр памятников

Несмотря на утрату интерьеров, здание 1881 года сохраняет архитектурно-художественную ценность для охраны

Фото: Артем Дергунов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия не согласился с заключением эксперта Мартынова А.Ф., который рекомендовал не включать выявленный объект культурного наследия «Дом Гуревича Д.К.» 1881 года постройки в единый государственный реестр.

Акт историко-культурной экспертизы был направлен на доработку. Эксперт Мартынов посчитал, что здание не обладает достаточной историко-культурной ценностью для присвоения статуса памятника.

Специалисты Комитета проанализировали материалы и пришли к противоположному выводу. По словам председателя Комитета Ивана Гущина, несмотря на утрату подлинных интерьеров и изменения планировки, «Дом Гуревича» сохраняет значительную архитектурно-художественную ценность, выраженную в оригинальной объемно-пространственной композиции, фасадных решениях и декоративном убранстве. На этом основании работа по государственной охране здания будет продолжена.

Ариана Ранцева