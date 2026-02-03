Зеленский упоминается в документах по делу финансиста Эпштейна
В опубликованных материалах США речь идет о торговле женщинами и детьми с Украины и переписке Эпштейна
Президент Украины Владимир Зеленский упоминается в опубликованных в США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, сообщает ТАСС.
Одно из писем, датированное 2024 годом, связывает Зеленского с вывозом женщин и детей с Украины и упоминает возможные контакты с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, обвиненным во Франции в 2020 году в изнасиловании несовершеннолетних. Брюнель покончил с собой до решения суда. Автор письма также задается вопросами о роли Зеленского в борьбе с торговлей людьми на Украине.
Зеленский упоминается в документах Эпштейна и по другим вопросам, в том числе в переписке, связанной с президентскими выборами на Украине 2019 года. Всего его имя встречается в опубликованных материалах не менее нескольких десятков раз.
Ранее Трамп выступал против рассекречивания материалов дела и критиковал однопартийцев за требование обнародовать документы.
