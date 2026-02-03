В Казани запустили ИИ-систему для розыска людей

Видеоаналитика анализирует данные с камер метро и подземных переходов, точность распознавания превышает 99,9%

Фото: Мария Зверева

В Казани запустили видеоаналитику на основе искусственного интеллекта для розыска преступников и пропавших людей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании NtechLab — технологического партнера госкорпорации «Ростех».

Система анализирует видеопоток с нескольких десятков камер, установленных в подземных переходах и у входов на станции метро. Нейросеть способна находить разыскиваемых лиц в толпе за доли секунды. Точность распознавания превышает 99,9%, уточнили в компании.

По данным NtechLab, решение уже используется в 40 регионах России и позволяет ускорять расследование преступлений, а также восстанавливать маршруты преступников и пропавших без вести. В ряде случаев система помогает предотвращать правонарушения.

Видеоаналитика NtechLab применяется в Татарстане с 2022 года в интересах правоохранительных органов. Власти республики планируют расширять использование ИИ-решений для обеспечения безопасности жителей и туристов.

Компания NtechLab основана в 2015 году. Ее технологии видеоаналитики используются более чем в 70 регионах России и 34 странах.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане разработали программу развития технологий ИИ на 5 лет.



Ариана Ранцева