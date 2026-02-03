Суд взыскал с ABB France 4,26 млн рублей в пользу «Татнефти»

Арбитраж Татарстана частично удовлетворил иск по контракту на поставку оборудования 2020 года

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск ПАО «Татнефть» к французской компании ABB France и взыскал 4,26 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В солидарном взыскании с ООО «Руцис» суд отказал. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Спор возник из контракта 2020 года на поставку оборудования, который ABB France в марте 2023 года расторгла в одностороннем порядке, сославшись на санкции Евросоюза. Аванс был возвращен, однако «Татнефть» потребовала выплаты процентов за пользование денежными средствами.

Ответчики настаивали на рассмотрении спора в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Однако суд признал свою исключительную компетенцию, указав, что санкции Евросоюза и Швеции создают для российского истца препятствия в доступе к правосудию за рубежом.

АС РТ квалифицировал контракт как договор поставки и применил нормы Гражданского кодекса РФ. Суд отклонил методику расчета процентов, предложенную истцом, и пересчитал сумму в рублях с использованием средневзвешенной ставки по краткосрочным кредитам. Изначально «Татнефть» требовала 74,5 тыс. евро (около 7,4 млн рублей). Также с ABB France взыскана госпошлина в размере 141 тыс. рублей.

В удовлетворении требований к ООО «Руцис» суд отказал, указав на отсутствие доказательств вины компании и ее участия в контракте.

«Татнефть» подала апелляционную жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 16 февраля.



Ариана Ранцева