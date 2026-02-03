С улиц Казани с начала зимы вывезли более 593 тыс. тонн снега

Почти 474 тыс. тонн снежных масс убрали в январе, что эквивалентно 9 480 пассажирским вагонам

Фото: Динар Фатыхов

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 593 тыс. тонн снега. Об этом сообщила мэрия города в своем телеграм-канале.

Почти 474 тыс. тонн снежных масс было убрано и вывезено в январе. Такой объем сопоставим примерно с 9 480 пассажирскими железнодорожными вагонами.

Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах за три дня вывезли почти 19 тыс. м³ снега.

Ариана Ранцева