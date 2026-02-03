Новости общества

16:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С улиц Казани с начала зимы вывезли более 593 тыс. тонн снега

08:54, 03.02.2026

Почти 474 тыс. тонн снежных масс убрали в январе, что эквивалентно 9 480 пассажирским вагонам

С улиц Казани с начала зимы вывезли более 593 тыс. тонн снега
Фото: Динар Фатыхов

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 593 тыс. тонн снега. Об этом сообщила мэрия города в своем телеграм-канале.

Почти 474 тыс. тонн снежных масс было убрано и вывезено в январе. Такой объем сопоставим примерно с 9 480 пассажирскими железнодорожными вагонами.

Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах за три дня вывезли почти 19 тыс. м³ снега.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также