С улиц Казани с начала зимы вывезли более 593 тыс. тонн снега
Почти 474 тыс. тонн снежных масс убрали в январе, что эквивалентно 9 480 пассажирским вагонам
С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 593 тыс. тонн снега. Об этом сообщила мэрия города в своем телеграм-канале.
Почти 474 тыс. тонн снежных масс было убрано и вывезено в январе. Такой объем сопоставим примерно с 9 480 пассажирскими железнодорожными вагонами.
Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах за три дня вывезли почти 19 тыс. м³ снега.
