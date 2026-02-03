Проект капремонта здания КНИТУ-КАИ получил одобрение экспертизы

В технополисе вуза развивается центр беспилотной авиации и учебная инфраструктура

Фото: Максим Платонов

Проект капитального ремонта здания КНИТУ-КАИ по адресу ул. Подлужная, 57 получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация опубликована в едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком проекта выступает КНИТУ-КАИ, проектную документацию подготовило ООО «Проектстройсервис».

На территории технополиса КНИТУ-КАИ совместно с инженерной школой «Комплексная авиационная инженерия» развивается центр беспилотной авиации. В сентябре 2025 года туда доставили действующий вертолет «Ансат» первого поколения для учебных и научных целей. Он станет основным экспонатом лабораторно-выставочного павильона образцов действующей авиатехники.

Проект также предусматривает создание центра авиамоделизма Татарстана, учебного центра по восьми профильным компетенциям полного цикла, конструкторской площадки НПЦ и новых лабораторий.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Татарстана планируют включить в список ОКН «Самолетный корпус Авиаинститута».

Ариана Ранцева