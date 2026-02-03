Минпросвещения рекомендовало провести весенние каникулы с 28 марта
Каникулярный период продлится до 5 апреля 2026 года, зимние каникулы длились с 31 декабря по 11 января
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года, пишет РИА «Новости».
Ранее зимние каникулы длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Рекомендация касается всех общеобразовательных организаций страны.
Ранее «Реальное время» писало, что 15% жителей ПФО взяли дополнительные дни отдыха после праздников.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».