Минпросвещения рекомендовало провести весенние каникулы с 28 марта

10:24, 03.02.2026

Каникулярный период продлится до 5 апреля 2026 года, зимние каникулы длились с 31 декабря по 11 января

Минпросвещения рекомендовало провести весенние каникулы с 28 марта
Фото: Динар Фатыхов

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года, пишет РИА «Новости».

Ранее зимние каникулы длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Рекомендация касается всех общеобразовательных организаций страны.

Ранее «Реальное время» писало, что 15% жителей ПФО взяли дополнительные дни отдыха после праздников.

Ариана Ранцева

