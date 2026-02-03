Новости общества

Автобус №22 в Казани временно не доезжает до «Травмпункта»

09:31, 03.02.2026

Причина — последствия сильного снегопада, восстановление маршрута ведется

Фото: Инна Серова

В Казани автобус №22 временно не курсирует до остановки «Травмпункт» из-за последствий сильного снегопада, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Комитет сообщил, что работают над восстановлением движения маршрута. Жителям рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

Ариана Ранцева

