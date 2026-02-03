Автобус №22 в Казани временно не доезжает до «Травмпункта»
Причина — последствия сильного снегопада, восстановление маршрута ведется
В Казани автобус №22 временно не курсирует до остановки «Травмпункт» из-за последствий сильного снегопада, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Комитет сообщил, что работают над восстановлением движения маршрута. Жителям рекомендуют учитывать это при планировании поездок.
