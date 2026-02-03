Татарстан в 2026 году получит субвенцию ОМС на 87,7 млрд рублей

Сумма финансирования увеличена на 7 047,4 млн рублей, или 8,7%, по сравнению с 2025 годом

В 2026 году Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Татарстана выделена субвенция в размере 87 745,3 млн рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 ноября 2025 года №428-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Сумма субвенции на 7 047,4 млн рублей больше объема 2025 года, когда фонд получил 80 697,9 млн рублей. Рост финансирования составил 8,7%. Средства направляются на обеспечение расходных обязательств в сфере обязательного медицинского страхования.

