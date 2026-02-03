Татарстан вошел в тройку лидеров по числу иностранных студентов

В республике обучается 17,5 тыс. иностранных студентов, третье место в России после Москвы и Петербурга

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2025 году число иностранных студентов в российских вузах впервые превысило 400 тыс. человек. Татарстан занял третье место среди регионов страны по количеству зарубежных учащихся, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Министерства науки и высшего образования, в Татарстане обучается 17,5 тыс. иностранных студентов. Это уступает только Москве (98,9 тыс.) и Санкт-Петербургу (38,7 тыс.). Доля иностранных студентов в республике составляет 11,2%, тогда как в Москве — 8%, а в Петербурге — 10%.

Основными странами, откуда приезжают студенты, остаются Казахстан, Туркменистан и Китай. При этом растет интерес студентов из Индии, Египта и Малайзии, особенно к медицинским специальностям. Среди популярных направлений обучения — лечебное дело, экономика, менеджмент, стоматология и педагогика.

Эксперты отмечают, что темпы роста иностранных студентов пока отстают от целевого показателя президента — 500 тыс. к 2030 году. При текущей динамике прогнозируется, что к этому сроку в России будет обучаться около 450 тыс. иностранных студентов.

Генконсул Индии сказал, что студенты из Индии, которые обучаются на медицинских факультетах в Татарстане, могли бы влиться в местную систему здравоохранения.

Ариана Ранцева