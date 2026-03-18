В Томске задержан подозреваемый в поджогах 15 квартир

Молодой человек также поджег аварийное нежилое здание, следствие проверяет его причастность к другим случаям

В Томске задержан молодой человек, подозреваемый в серии поджогов квартир и нежилого здания. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Сообщения о возгорании жилищ поступали с июля прошлого года. Проверка показала, что причиной пожаров стал поджог.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

Предварительно установлено, что молодой человек поджег 15 квартир и одно аварийное нежилое строение. Кроме того, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям в местном садоводческом некоммерческом товариществе.

Следователем возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются мотивы поджогов и собираются доказательства.

Ранее «Реальное время» писало, что в Башкирии задержан подросток за подготовку теракта в храме.



Ариана Ранцева