Суд Казани посадил дочку подполковника МВД за дорожную трагедию в Валентинов день

За выезд без прав и смерть пассажирки Алиса Ширшова получила 2 года колонии-поселения

Сегодня Московский суд Казани вынес приговор по делу о езде без водительских прав 20-летней Алисы Ширшовой, которая в феврале 2025-го закончилась смертью пассажирки. На протяжении предварительного следствия дочь замначальника управления угрозыска МВД Татарстана вину отрицала, однако сегодня в суде неожиданно признала, раскаялась, извинилась перед матерью погибшей и просила суд о втором шансе. Суд назначил ей 2 года колонии-поселения, сообщает с места журналист «Реального времени».

С учетом назначенного наказания брать под стражу Ширшову в суде не стали — после вступления приговора в силу она должна самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по РТ и получить направление в колонию-поселения. Не исключено, что приговор будет оспорен двумя сторонами.

В прениях гособвинитель Виктория Юкина запрашивала 5 лет колонии-поселения. Она указывала, что в ходе процесса было четко установлено — обвиняемая водительских прав никогда не получала, однако в январе 2025-го приобрела подержанный ВАЗ-2114, за рулем которого 14 февраля совершила ДТП на улице Чистопольской. Как отмечала гособвинитель, ошипованные шины были установлены лишь на передней оси авто, что в результате неуверенной езды на скользкой дороге обернулось выездом на встречную полосу и гибелью подруги Ширшовой, у которой остался годовалая дочка.

Мать погибшей сегодня просила о наказании в рамках закона. Ее представитель, адвокат Андрей Петров, предлагал при вынесении приговора помнить и ребенка, которому предстоит расти без матери.

Адвокат обвиняемой Ильдар Нуриахметов просил суд о назначении наказания ниже низшего предела и условном сроке. Указывал на полное признание вины, раскаяние, совершение преступления впервые, а также возмещение морального и материального вреда по этому делу.

Сама Ширшова в последнем слове не сдерживала слез, обращалась с извинениями к потерпевшей и уверяла суд, что все уже осознала и в будущем намерена отучиться на фельдшера и спасать жизни людей, работая на скорой.

