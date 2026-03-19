В Россельхозбанке в Москве произошел взрыв, подрывник задержан

По данным МВД, в настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, ведется расследование

В отделении Россельхозбанка в Москве, расположенном недалеко от станции метро «Бабушкинская», произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный подорвал банкомат. Об этом сообщают местные группы в социальных сетях, передает RT.

Мужчина, устроивший взрыв, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что в настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, ведется расследование. По информации ряда СМИ, задержанный — подросток, сообщает RT

Напомним, ранее в Башкирии был задержан подросток за подготовку теракта в храме. ФСБ и Следственный комитет выяснили, что он вербовал старшеклассников по заданию украинского куратора.

