В Россельхозбанке в Москве произошел взрыв, подрывник задержан
По данным МВД, в настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, ведется расследование
В отделении Россельхозбанка в Москве, расположенном недалеко от станции метро «Бабушкинская», произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный подорвал банкомат. Об этом сообщают местные группы в социальных сетях, передает RT.
Мужчина, устроивший взрыв, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что в настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, ведется расследование. По информации ряда СМИ, задержанный — подросток, сообщает RT
Напомним, ранее в Башкирии был задержан подросток за подготовку теракта в храме. ФСБ и Следственный комитет выяснили, что он вербовал старшеклассников по заданию украинского куратора.
