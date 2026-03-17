Задержаны двое бизнесменов по делу о хищении 460 млн рублей

Они подозреваются в мошенничестве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса с 2022 по 2023 год

В Москве арестованы два руководителя коммерческих компаний по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС.

По данным ЦОС, ФСБ совместно с МВД выявила противоправную деятельность руководителей организаций, которые ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.

В ходе обысков изъяты мобильные устройства, носители информации, компьютеры и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств преступления.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с 2022 по 2023 год злоумышленники и их сообщники путем обмана заключили договоры с предприятиями ОПК на поставку строительных материалов и оборудования на сумму более 460 млн рублей. Предприятия выполнили свои обязательства, однако оплату не получили. Материальные ценности были похищены, и распорядились ими по своему усмотрению.

Ариана Ранцева